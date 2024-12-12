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        Erzurum'da sis; kent havadan dronla görüntülendi

        ERZURUM'da 3 gündür sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:30
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        Erzurum'da sis; kent havadan dronla görüntülendi
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        ERZURUM'da 3 gündür sis etkili oluyor. Kent, sisli havada dronla görüntülendi.

        Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Erzurum, 3 gündür sis görülüyor. 1900 rakımdaki Erzurum'da, kent merkezi ile Palandöken Dağı'nın 2 bin 400 metresinden aşağısı sis altında kaldı. Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı siste kayboldu. Sisin etkili olduğu Erzurum, dron kamerası ile görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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