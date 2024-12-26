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        Çatısı yanan Taş Ambarlar'da polis inceleme yaptı

        ERZURUM'da restore edilirken çatısında yangın çıkan tarihi Taş Ambarlar'da, Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:30
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        Çatısı yanan Taş Ambarlar'da polis inceleme yaptı
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        ERZURUM'da restore edilirken çatısında yangın çıkan tarihi Taş Ambarlar'da, Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı.

        1860-1870 yıllarında 'askeri ambar' olarak yaptırılan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun süre depo olarak kullanıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen, Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'ndeki Taş Ambarlar'da dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Palandöken, Yakutiye Belediyeleri, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları, Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, AFAD İl Müdürlüğü bölgeye sevk edildi. 47 araç ve yaklaşık 100 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

        BİNADA İNCELEME YAPTILAR

        Soğutma çalışmalarının tamamlandığı tarihi binada Erzurum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde inceleme yaptı. Özel kıyafetlerini giyerek tarihi binada çalışan ekipler, fotoğraf çekti, delil topladı. Yaklaşık 3 saat süren incelemenin ardından ekipler binadan ayrıldı. Olay Yeri İnceleme Şubesi'nin hazırlayacağı rapora göre yangının çıkış sebebi netlik kazanacak.

        KAPALI ÇARŞI VE MÜZE OLACAK

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği tarihi bina ' Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müzesi'ne dönüştürülecek. 7 bin metrekare alanda 2 bin 800 metrekare kapalı alanda 102 ayrı iş yeri bulunacak. 1900 metrekare kültür sanat ve müze alanına sahip olan projede mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar da inşa edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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