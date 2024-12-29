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        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)

        CANSIZBEDENİ BULUNDUSabah saatlerinden itibaren Karasu Nehri'nde arama yapan AFAD ekipleri, öğretmen Sabit Bülbül'ün aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede cansız bedenine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:35
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        Kayıp Sabit öğretmenin cansız bedeni, Karasu Nehri'nde bulundu (2)
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        CANSIZBEDENİ BULUNDU

        Sabah saatlerinden itibaren Karasu Nehri'nde arama yapan AFAD ekipleri, öğretmen Sabit Bülbül'ün aracını bıraktığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre mesafede cansız bedenine ulaştı. Öğretmenin cenazesi, JAK ve AFAD dalgıçları tarafından sudan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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