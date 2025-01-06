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        Kaza ihbarına giden ambulans, TIR'a çarptı; 3 sağlık görevlisi yaralı

        ERZURUM'da trafik kazası ihbarına giden ambulans, yoğun siste, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:50
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        Kaza ihbarına giden ambulans, TIR'a çarptı; 3 sağlık görevlisi yaralı
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        ERZURUM'da trafik kazası ihbarına giden ambulans, yoğun siste, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Ambulansta sıkışıp yaralanan 3 sağlık görevlisini, bölgeye sevk edilen meslektaşları kurtardı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaza ihbarıyla yola çıkan Acil TIP Teknisyeni Paramedik Kemal Peksöz yönetimindeki 25 SE 734 plakalı ambulans, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Celal Karakaya (56) idaresindeki 25 AEC 079 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ambulansta sıkışan 3 sağlık çalışanını kurtarmak için zamanla yarıştı. Bir itfaiye personeli, yaralı sağlıkçı Elanur Alptekin'in uyumaması için çaba sarf etti. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu önce sürücü Kemal Peksöz, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sedyeye alınan Peksöz, ekipleri, "Ben iyiyim, siz diğerlerini kurtarın" diyerek araçtaki arkadaşlarına yönlendirdi. AFAD ve itfaiye ekipleri İlayda Güzeldir ile Elanur Alptekin'i de sıkıştıkları yerden çıkardı. Meslektaşları, 3 sağlıkçının ilk müdahalesini kaza yerinde gözyaşlarıyla yaptı. Yaralılar daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerine gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kaza ve yaralı sağlık çalışanlarının durumu hakkında bilgi aldı.

        TIR şoförü Celal Karakaya, kırmızı ışıkta beklerken ambulansın arkadan çarptığını söyledi.

        TIR'daki Hasan Acar (56) ise "Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Yolda çok acayip sis vardı. Ambulans başka bir kazaya gidiyormuş. Sürücüsü bizi görmedi. Büyük ihtimalle trafik ışıklarını da fark etmedi. Bize arkadan çarptı. Hemen 112'yi arayarak yardım istedim" dedi.

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        Galeri
        Galeri

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