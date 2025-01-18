Erzurumspor FK - T.Bandırmaspor: 2-0

90+11'inci dakikada oyun devam ederken VAR hakemlerinin uyarısı sonrası hakem Ozan Ergün, görüntüleri izledi. Yakup'un topa elle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

1'inci Lig 20'nci haftasında 4 haftadır galip gelemeyen iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Erzurumspor FK oldu. T. Bandırmaspor'dan Mulumba'nın 64'üncü dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 81'de Mustafa Yumlu, 86'da Furkan Özhan attı. Konuk ekip, 90+12'nci dakikada Paulinho'yla bir penaltıdan yararlanamadı.

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