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        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı

        ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen 'Mahalli At Yarışları' tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:16
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        Erzurum'da kar üstünde mahalli at yarışı
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        ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen 'Mahalli At Yarışları' tamamlandı. Sporculardan bazıları, atların ayağının kayması sonucu parkuru düşe kalka bitirebildi. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Yakutiye Belediyesi'nin Erzurum Teknik Üniversitesi karşısındaki yarış alanında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mahalli At Yarışları'na 34 sporcu katıldı. Erzurum'un çeşitli atlı spor kulüplerinden katılan atların yarıştığı koşuyu; protokol ve çok sayıda katılımcı seyretti. Erkeklerin yanı sıra kadınların da büyük ilgi gösterdiği koşuda, renkli anlar yaşandı. İkisi normal biri ağır sıklet olmak üzere yarışlar 1800 ve 2400 metrelik parkurlarda koşuldu.

        Yarışlar, hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu ve yaklaşık 30 santim karlı zeminde düzenlendi. Birinci gelebilmek için sporcular atlarını dörtnala sürünce zaman zaman kazalarda yaşandı. Atları ile birlikte düşüp sürüklenen sporcular kendi imkanları ya da yakınlarının desteği ile yeniden atına, binip parkuru tamamladı.

        Yarışlar sonunda sporcuları tebrik eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve protokol, dereceye giren sporculara kupalarını verdi.

        A grubunda Çayırtepe Atlı Spor Kulübü'nden Resul İspirli, B grubunda Azize Şengel Atlı Spor Kulübü'nden Onur Korkmaz ve Ağır Sıklette Genç Dadaşlar Atlı Spor Kulübü'nden Gökhan Bilgin birinciliği elde etti.

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