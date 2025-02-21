Erzurum'da köpek dövüştüren 2 kişiye yasal işlem

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horasan ilçesinde 2 kişinin köpek dövüştürüp, sosyal medyadan paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timleri harekete geçti. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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