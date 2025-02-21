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        'Erzurum burması' coğrafi işaret belgesi aldı

        ERZURUM'da gelinlerin vazgeçilmez takısı olan 'Erzurum burması' coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:50
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        'Erzurum burması' coğrafi işaret belgesi aldı
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        ERZURUM'da gelinlerin vazgeçilmez takısı olan 'Erzurum burması' coğrafi işaret tescil belgesi aldı. 22 ayar altından üretilen ve 25 gramdan başlayan ağırlığıyla kente has olan takının tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak teslim etti.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı girişimle kentin geleneksel el sanatı ürünü olan 'Erzurum burması', Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı. 22 ayar altından burulmuş altın tellerden oluşan, kordonu, kaş ve tokasıyla öne çıkan Erzurum burması, en az 25 gramdan başlıyor. Talebe göre ağırlık artabiliyor.

        Düğünlerde gelinlerin vazgeçilmezi olan Erzurum burmasının tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın (ETSO), Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak'a teslim etti.

        ÇİN'DEN SONRA 2'NCİYİZ

        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Erzurum burmasının tescil belgesi için kente geldiklerini belirterek, "Hem de geleceğe yönelik stratejilerimizi belirlemek istedik. İlimizin sahiplenmesiyle bu ürünlerin önce yerel, sonra Türkiye ve sonra dünyada birer marka haline gelecek ürünler olarak bölgemizin insanına katma değerli üretim imkan sağlayacaktır. Üreticilerimiz daha çok kazanacak bölgemizin refahı daha çok gelişecektir. Türkiye genelinde toplam bin 694 coğrafi tescilli ürünümüz var. Zengin bir ülkeyiz. Coğrafyamız çok zengin. Ürettiğimiz ürünler çok kıymetli. Coğrafi işarette dünyada Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu da gösteriyor ki gerçekten ciddi bir potansiyelimiz var" diye konuştu.

        Erzurum'un coğrafi işaret tescilli 60 ürünü olduğunu belirten ETSO Başkanı Saim Özakalın, yöresel değer olan burmaya tescil belgesi alınmasında geç kalındığını bildirdi. Erzurum burmasının tescillenmesinin önemli olduğunu ifade eden Özakalın, emeği geçenlere teşekkür etti.

        AB'YE ÜÇ MÜRACAAT

        Erzurum'un coğrafi işaret belgesi alan 60 ürününden 3'üne Avrupa Birliği'nden tescil almak için müracaatları bulunduğunu kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, su böreği, civil peynir ve göğermiş peynir için AB nezdinde girişimlerin sürdüğünü anlattı.

        Erzurum'un yüzlerce yıllık el sanatı olan Erzurum burmasının coğrafi işaret tescili alması için başlattıkları girişimler sonucu belgeyi aldıklarını kaydeden Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak, 22 ayar olan takının düğünlerde gelinlerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

        2 YA DA 4 TELDEN OLUŞUYOR

        Kuyumcular Çarşısı’nda altın imalatçılığı yapan Zülküf Uçan, Erzurum burmasının 2 ya da 4 telden oluştuğunu belirtti. Genelde 2 tel kullandıklarını ifade eden Uçan, toka ve kaş detaylarıyla öne çıktığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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