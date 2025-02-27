Erzurum'da market açılışında izdiham

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi’nin halk pazarı olarak hizmete aldığı marketin açılışında zaman zaman izdiham yaşandı.

Yakutiye ilçesindeki market Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımıyla açıldı. Fiyatları uygu bularak alışveriş yapanlar ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halkımızdan devamlı güzel işler yapıyorsunuz ama bizim geçim sıkıntımız var. Halkımız ‘Bize kaliteli, ucuz alışveriş yapabileceğimiz yerler açın’ diyordu. Bunun üzerine biz de geçen seçimde dedik ki en az 10 tane marketimiz olacak. Bu marketler şehrin muhtelif yerlerinde olacak. Piyasada istikrar oluşturacak. İnşallah ekmeğinden, suyundan, peynirinden, zeytininden arzu ettiğiniz her ürün burada olacak. Ekmek 6 lira, ramazan pidemiz 15 lira. Piyasadaki fiyatı gördüğünüz zaman, buradaki fiyatların ne kadar uygun olduğunu göreceksiniz. Arzumuz vatandaşımıza hizmet etmek, kimsenin ekmeğine ortak olmak değil. İnsanımız hakikaten geçim sıkıntısı çekiyor. Bu marketler bunun da inşallah faydasını sağlayacak. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah utandırmasın. Üreticiden tüketiciye inşallah bundan sonra da ürünler nerede üretiliyorsa oradan alıp burada gelip sizlere ulaştıracağız. En az 10 marketle de emrinizde olacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından vatandaşlar, hep birlikte markete girmek isteyince zaman zaman izdiham yaşandı.

Marketten çıkan Hanifi Karataş, "Burası diğer marketlerden daha hesaplı. Zeytin, hurma, yumurta ve salça aldım" dedi.

Markete girmek için kapıda bekleyen Mehmet Özdemir ise "İçeri giremedik, gireceğiz inşallah. Bayağı yoğun. Sırayla alıyorlar" diye konuştu.