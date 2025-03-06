Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indirimli 15 yıl hapis

ERZURUM'daboşanma aşamasındaki eşi Kübra K.G. (29) ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu Osman Bera Y.'yi (22) bıçaklayarak yaralanan Bilgehan G. (43), 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Ekim 2023'te Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır evli olduğu Kübra K.G. ile boşanma aşamasında olan Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de olduğu görüşme sırasında Bilgehan G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterip, çocuklarının vekaletinin alacağını söyledi. Çıkan tartışmada Bilgehan G., Kübra K.G.'yi defalarca bıçakladı. Bu sırada kayınvalidesi İlknur K. (51) de sandalye ile Bilgehan G.'ye vurdu. Sırtından yaralanan Bilgehan G., bu kez Kübra K. G.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği ve karşı binada oturan Osman Bera Y.'nin evine gitti.

KAÇTI, YARALI BULUNDU

Binanın bahçesinde çıkan tartışmada Osman Bera Y.'yi de 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan G. kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K.G. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bilgehan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu olurken, Bilgehan G. ve kayınvalidesi İlknur K. hakkında dava açıldı.

'TAMAMEN RUTİN GELİŞTİ'

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Bilgehan G., tutuksuz sanık İlknur K., Kübra K.G. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bilgehan G. "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. İki ahlaksız yüzünden 16 aydır evlatlarımdan ayrıyım. Tamamen rutin gelişti, kesinlikle bir tasarlama olmadı. Tasarlama olsaydı ne Kübra ne İlknur bana engel olamazdı. Öldürme niyetim olsaydı, öldürürdüm. Beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilsin" dedi. Duruşmada dinlenen Kübra K.G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.