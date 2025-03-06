Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indirimli 15 yıl hapis

        ERZURUM'daboşanma aşamasındaki eşi Kübra K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusunu yaralayan sanığa indirimli 15 yıl hapis
        ABONE OL

        ERZURUM'daboşanma aşamasındaki eşi Kübra K.G. (29) ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği komşusu Osman Bera Y.'yi (22) bıçaklayarak yaralanan Bilgehan G. (43), 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 20 Ekim 2023'te Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır evli olduğu Kübra K.G. ile boşanma aşamasında olan Bilgehan G., çocuklarını görmeye gitti. Kayınvalidesinin de olduğu görüşme sırasında Bilgehan G., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi ile Osman Bera Y.'nin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları gösterip, çocuklarının vekaletinin alacağını söyledi. Çıkan tartışmada Bilgehan G., Kübra K.G.'yi defalarca bıçakladı. Bu sırada kayınvalidesi İlknur K. (51) de sandalye ile Bilgehan G.'ye vurdu. Sırtından yaralanan Bilgehan G., bu kez Kübra K. G.'nin sevgilisi olduğunu iddia ettiği ve karşı binada oturan Osman Bera Y.'nin evine gitti.

        KAÇTI, YARALI BULUNDU

        Binanın bahçesinde çıkan tartışmada Osman Bera Y.'yi de 8 yerinden bıçaklayan Bilgehan G. kaçtı. Komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kübra K.G. ve Osman Bera Y., ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli de Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı bulundu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Bilgehan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar tedavileri sonrası taburcu olurken, Bilgehan G. ve kayınvalidesi İlknur K. hakkında dava açıldı.

        'TAMAMEN RUTİN GELİŞTİ'

        Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Bilgehan G., tutuksuz sanık İlknur K., Kübra K.G. ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Bilgehan G. "Yaptığım olaydan dolayı pişmanım. İki ahlaksız yüzünden 16 aydır evlatlarımdan ayrıyım. Tamamen rutin gelişti, kesinlikle bir tasarlama olmadı. Tasarlama olsaydı ne Kübra ne İlknur bana engel olamazdı. Öldürme niyetim olsaydı, öldürürdüm. Beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilsin" dedi. Duruşmada dinlenen Kübra K.G. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

        KAYINVALİDEYE BERAAT

        Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Bilgehan G.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Bera Y.'ye yönelik de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Heyet daha sonra eylemlerin ağır tahrik altında işlendiği ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 'iyi hal' ve 'takdiri indirim' uyguladı. Bilgehan G. her 2 suçtan toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer yandan Bilgehan G.'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan İlknur K. duruşmada beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Çığda yaşamını yitiren 2 kişinin ailelerine AFAD'dan yardım
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı'na katılacak görevliler kortej yürüyüşü yaptı
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Erzurum'da kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan kadın öldü
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir
        Basit yöntemlerle az katlı evler depreme dayanıklı hale getirilebilir
        15 gündür ulaşılamıyordu, mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu
        15 gündür ulaşılamıyordu, mezradaki evinde donmak üzereyken bulundu
        Erzurum'da 15 gündür haber alınamayan kişiye helikopterle ulaşıldı
        Erzurum'da 15 gündür haber alınamayan kişiye helikopterle ulaşıldı