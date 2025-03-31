Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Devlet himayesindeki çocuklardan şehit ailelerine bayram ziyareti

        ERZURUM'dadevlet himayesindeki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliklerde şehit aileleri ile bir araya gelip, asker ve polisler için dua etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet himayesindeki çocuklardan şehit ailelerine bayram ziyareti
        ABONE OL

        ERZURUM'dadevlet himayesindeki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliklerde şehit aileleri ile bir araya gelip, asker ve polisler için dua etti. Çocuklar daha sonra şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi ile şehit Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün eşini ziyaret etti.

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve devlet himayesindeki çocukların Karskapı Şehitliği'nde çikolata ikramıyla karşıladığı şehit aileleri kendilerine ayrılan bölümlerdeki yerini aldı. Solakzade Camisi imam hatibi Ali Turhan ile müezzin Cihan Şehri'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü dua etti. Cihan Şehri'nin Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 'Bir hilal uğruna ya Rab!' kasidesini okuduğu törende; şehit aileleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etti. Ellerinde bayraklarla mezarlıkları ziyaret eden devlet himayesindeki çocuklar da şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

        ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

        Şehitliklerdeki törenin ardından Hasan Aykut, devlet himayesindeki çocuklar ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert, ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyledi. Cömert, "Allah sizden razı olsun. Çok memnun oldum, duygulandım. Allah çocuklarımızı devletimize, milletimize hayırlı birer evlat etsin. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onların hakkı ödenmez" dedi. Aykut ve beraberindeki çocuklar, daha sonra Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Fikret Gündüz'ün ailesini ziyaret etti. Çocuklar, şehit eşi Nurcan Gündüz'ün bayramını kutladı. Gündüz, kapısının her zaman çocuklar için açık olduğunu söyledi.

        'AMACIMIZ, BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK'

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, amaçlarının bu vatanın kolay kazanılmadığını göstermek olduğunu söyledi. Aykut, "Bayram dolayısıyla devlet himayesindeki çocuklarımızla birlikte şehitlerimizin muhterem ailelerini ziyaret ediyoruz. Amacımız, ailelerimizle çocuklar arasında bir gönül köprüsü kurmak. Devlet olarak, kurumsal olarak şehit ailelerimizin, gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Çocuklarımızla bayram ziyaretlerimiz devam edecek. Ailelerle çocuklarımız arasında gönül köprüsü kuracağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam', Erzurum'da
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam', Erzurum'da
        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Antrenör çift, atıcılıkta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        Antrenör çift, atıcılıkta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        Yuvalarını hazırlayıp hasretle bekledikleri leylekler yıllar sonra geldi
        Yuvalarını hazırlayıp hasretle bekledikleri leylekler yıllar sonra geldi
        Ebeveynlere "bayramda şeker ve tatlı seçimine dikkat edin" uyarısı
        Ebeveynlere "bayramda şeker ve tatlı seçimine dikkat edin" uyarısı
        Tekin: Çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı...
        Tekin: Çocuklarımızın ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı...