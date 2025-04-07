Otizmli ikiz milli kayakçılara Erzurum'da coşkulu karşılama

FRANSA’nın Tignes kentindeki VIRTUS 2025 Kayak Şampiyonası’nda otizmli ikiz milli kayakçılardan dünya 2’ncisi olan Aliye Zeynep Bingül ile dünya 3’üncüsü ve büyük slalomda da 2’nci olan Muhsin Murat Bingül (21), Erzurum'da coşku ile karşılandı.

Erzurumlu Nesrin- Ünal Bingül çiftinin ikiz çocukları, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül’ün çocuk yaşlardan beri ilgilendikleri kayak sporu, hayatlarının bir parçası haline geldi. Son 4 yıldır katıldıkları şampiyonada başarı grafiğini üst sıralara taşıyan Bingül kardeşler, en son Fransa’da 1-5 Nisan arasında düzenlenen ‘2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası’ için kayaklarını giydi. Palandöken’de özel antrenör eşliğinde günde 4 saat olmak üzere 145 gün antrenman yaparak yarışlara hazırlanan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kardeşler, ‘Alp disiplini’ kategorisinde yarıştı. Fransa Alpleri’ndeki kayak şehri Tignes’teki bu yarışlarda ikiz kardeşler, büyük başarı kazandı. Aliye Zeynep Bingül dünya 2’ncisi olurken, Muhsin Murat Bingül de dünya 3’üncüsü ve büyük slalomda da dünya 2’ncisi olarak madalya aldı.

HER YIL BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTİYORLAR ‘Meleklerim’ dediği çocuklarını yalnız bırakmayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve eşi emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül de Fransa'ya giderek, kardeşlere destek oldu. Çocuklarının, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler ve Türkiye'nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olduğunu söyleyen Bingül, kendilerini karışılamaya gelenlere sarılarak sevinçlerini paylaştı. Çocuklarının kayağın dışında jimnastikte de şampiyonluklarının bulunduğunu ve yüzme ve bisiklet sporunu da yaptıklarını ifade eden Ünal Bingül, evlatları ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Önceki başarılar gibi bu başarının da kolay gelmediğini ifade eden Bingül, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımız, Spor Bakanımız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Federasyon Başkanımız, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü'nün büyük destekleri oldu. Tabii her zaman yanlarında olan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Evlatlarımız bu zafer hikayelerini önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yeni yarışmalarda da bu başarılarını bir üst seviyeye taşıyacaktır" dedi.