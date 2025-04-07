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        Otizmli ikiz milli kayakçılara Erzurum'da coşkulu karşılama

        FRANSA'nın Tignes kentindeki VIRTUS 2025 Kayak Şampiyonası'nda otizmli ikiz milli kayakçılardan dünya 2'ncisi olan Aliye Zeynep Bingül ile dünya 3'üncüsü ve büyük slalomda da 2'nci olan Muhsin Murat Bingül (21), Erzurum'da coşku ile karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:00
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        Otizmli ikiz milli kayakçılara Erzurum'da coşkulu karşılama
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        FRANSA’nın Tignes kentindeki VIRTUS 2025 Kayak Şampiyonası’nda otizmli ikiz milli kayakçılardan dünya 2’ncisi olan Aliye Zeynep Bingül ile dünya 3’üncüsü ve büyük slalomda da 2’nci olan Muhsin Murat Bingül (21), Erzurum'da coşku ile karşılandı.

        Erzurumlu Nesrin- Ünal Bingül çiftinin ikiz çocukları, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül’ün çocuk yaşlardan beri ilgilendikleri kayak sporu, hayatlarının bir parçası haline geldi. Son 4 yıldır katıldıkları şampiyonada başarı grafiğini üst sıralara taşıyan Bingül kardeşler, en son Fransa’da 1-5 Nisan arasında düzenlenen ‘2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası’ için kayaklarını giydi. Palandöken’de özel antrenör eşliğinde günde 4 saat olmak üzere 145 gün antrenman yaparak yarışlara hazırlanan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kardeşler, ‘Alp disiplini’ kategorisinde yarıştı. Fransa Alpleri’ndeki kayak şehri Tignes’teki bu yarışlarda ikiz kardeşler, büyük başarı kazandı. Aliye Zeynep Bingül dünya 2’ncisi olurken, Muhsin Murat Bingül de dünya 3’üncüsü ve büyük slalomda da dünya 2’ncisi olarak madalya aldı.

        HER YIL BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTİYORLAR

        ‘Meleklerim’ dediği çocuklarını yalnız bırakmayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve eşi emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül de Fransa'ya giderek, kardeşlere destek oldu. Çocuklarının, dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler ve Türkiye'nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olduğunu söyleyen Bingül, kendilerini karışılamaya gelenlere sarılarak sevinçlerini paylaştı.

        Çocuklarının kayağın dışında jimnastikte de şampiyonluklarının bulunduğunu ve yüzme ve bisiklet sporunu da yaptıklarını ifade eden Ünal Bingül, evlatları ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Önceki başarılar gibi bu başarının da kolay gelmediğini ifade eden Bingül, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımız, Spor Bakanımız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Federasyon Başkanımız, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü'nün büyük destekleri oldu. Tabii her zaman yanlarında olan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Evlatlarımız bu zafer hikayelerini önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yeni yarışmalarda da bu başarılarını bir üst seviyeye taşıyacaktır" dedi.

        BAKAN TUNÇ TEBRİK ETTİ

        Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bingül kardeşleri kutladı. Bakan Tunç, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcımız Ünal Bingül'ün ikiz çocukları Aliye Zeynep ve Muhsin Murat, Virtus 2025 Dünya Kayak Şampiyonası'nda bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Aliye Zeynep dünya 2’ncisi, Muhsin Murat ise dünya 3’üncüsü olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirdi. Geçen yıl aldıkları madalyaları ile ziyaretimize gelen genç kardeşlerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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