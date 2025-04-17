Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çıktı (3)

ErzurumAdliyesinde Cumhuriyet Savcısına ifade eden Ali Osman Buzlak, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Buzlak’ın boğarak öldürdüğü eşi Hatice Agcakale Buzlak’ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.