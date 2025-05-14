Erzurum'a mayıs ortasında kar yağdı, Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs yoldan çıktı (3)
CAMDANÇIKTILARGaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giderken kendilerini taşıyan otobüsün kar nedeniyle yoldan çıkıp yan yattığı kazada taraftarlar camdan çıkarak kurtuldu.
CAMDANÇIKTILAR
Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giderken kendilerini taşıyan otobüsün kar nedeniyle yoldan çıkıp yan yattığı kazada taraftarlar camdan çıkarak kurtuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, üşüyen yolculara yardım etti. Yolcular ambulanslara alınarak ısıtılırken, otobüs bulunduğu yerden traktörle çıkartıldı.
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