Minibüs ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şenkaya-Göle kara yolunda meydana geldi. Göle yönünde ilerleyen Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı otomobil, Ahmet Özdemir'in kullandığı 25 LU 349 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Tarhan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz, ekipler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan minibüsün sürücüsü Özdemir ile Alagöz, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sima Nebati Alagöz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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