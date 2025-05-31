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        Sanat ikonlarını Palandöken'de resmettiler

        ERZURUM'daRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Yakup Dursun ile öğrencileri, 'Palandöken Kar Manzarası' ismini verdikleri çalışmayla; Edvard Munch'un 'Çığlık', Hollandalı Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa', Pablo Picasso'nun 'Ağlayan Kadın', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu', Sandro Botticelli 'Venüs'ün Doğuşu' eserleri ile sanat ikonları Salvador Dali ve Frida Kahlo'yu Palandöken'de kayak takımları ile resmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:36
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        Sanat ikonlarını Palandöken'de resmettiler
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        ERZURUM'daRaci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Yakup Dursun ile öğrencileri, 'Palandöken Kar Manzarası' ismini verdikleri çalışmayla; Edvard Munch'un 'Çığlık', Hollandalı Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa', Pablo Picasso'nun 'Ağlayan Kadın', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu', Sandro Botticelli 'Venüs'ün Doğuşu' eserleri ile sanat ikonları Salvador Dali ve Frida Kahlo'yu Palandöken'de kayak takımları ile resmetti.

        Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim sezonunun yıl sonu sergisini Çifte Minareli Medrese'de açtı. Öğrencilerin yıl boyu yağlı boya, akrilik, sulu boya ve kara kalem teknikleriyle yaptıkları 200'e yakın eserin 80'i, sergide yer aldı. Resim Öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri Ayşe Edibe Sünger, Derya Sifil, Gizem Sönmez, Defne Beren Aydoğdu, Sıla Çınar, 'Palandöken Kar Manzarası' ismini verdikleri çalışmayla; Edvard Munch'un 'Çığlık', Hollandalı Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız', Leonardo da Vinci'nin 'Mona Lisa', Pablo Picasso'nun 'Ağlayan Kadın', Rene Magritte'nin 'Adamın Oğlu', Sandro Botticelli 'Venüs'ün Doğuşu' eserleri ile sanat ikonları Salvador Dali ve Frida Kahlo'yu Palandöken'de kayak takımları ile resmetti. Dursun ve öğrencileri, Palandöken'i tanıtmak amacıyla yaptıkları yağlıboya tabloyla yıl sonu sergisini katıldı.

        'PALANDÖKEN'İ ANLATMAYA ÇALIŞTIK'

        Davetlilerin büyük ilgisini çeken çalışmayla ilgili bilgi veren Resim Öğretmeni Yakup Dursun, "Bu sene 12'nci sınıf öğrencilerimle Erzurum kış turizmine dikkat çekmek istedik. 'Palandöken Kar Manzarası' başlığı altında ünlü sanat ikonlarını kullanarak Palandöken'i anlatmaya çalıştık. Mona Lisa'dan Çığlık'a kadar Van Gogh, Frida Kahlo gibi sanat ikonları yer alıyor. Bu çalışmayla Erzurum'un kış turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak istedik" diye konuştu. 12'nci sınıf öğrencisi Ayşe Edibe Sünger de 2025 yılında EİT tarafından turizmin başkenti seçilen Erzurum'un kış turizmini sanat ikonlarıyla birleştirdiklerini söyledi.

        'ÜNLÜ SANAT İKONLARINI ERZURUM'LA BÜTÜNLEŞTİRDİK'

        Sergide farklı konuların ele alındığını ifade eden Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun da "Yıl boyunca okul öğrencilerimizin hazırladığı 200'e yakın eserden mekanın darlığından dolayı sadece 80'inini sergileyebildik. Yağlı boya, akrilik, sulu boya ve kara kalem çalışmaları yer aldı. 5 farklı öğretmenimizin atölyesinde hazırlanan eserlerde farklı farklı konuları ele aldık. Ünlü sanat ikonlarını Erzurum'la bütünleştirdik. Mona Lisa'nın İnci Küpeli Kız'ını Erzurum'da kayak yaparken resmettik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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