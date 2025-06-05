Bakan Tekin'den sınıf öğretmenine sürpriz doğum günü kutlaması

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, elinde çiçekle girdiği sınıfta ders anlatan öğretmen Nermin Altun’un doğum gününü kutladı. Büyük heyecan yaşayan Altun, hayatında aldığı en ilginç doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saat 09.30'da beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu’na gitti. Okulun giriş kapısında makam aracından inen Bakan Tekin protokolle birlikte 3-E sınıfına gitti ve kapıyı vurup elinde çiçekle içeri girdi. O sırada öğrencilerine ders anlatan Nermin Altun, karşısında Bakan Tekin'i görünce şaşırdı. Bakan Tekin'in tokalaştığı öğretmene, "Niye geldik" diye sordu. Öğretmen “Ziyaret için mi?” deyince Bakan Tekin, “Bugün sizin doğum gününüz” diyerek çiçeği uzatıp günü kutladı ve bir de hediye paketi verdi. Duygulu anlar yaşayan öğretmen Nermin Altun, "Bu benim 30 yıllık meslek hayatımda aldığım en anlamlı hediye oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Nermin Altun'un doğum gününü kutladıktan sonra öğretmenler odasına giden Bakan Tekin, "İllere gittiğimizde doğum günü olan öğretmenlerimize sürpriz yapıyoruz. Şimdi de sizlere sohbet edelim diye geldik. Var mı bize söylemek istedikleriniz' diyerek öğretmenleri dinledi.

Bakan Tekin daha sonra okul bahçesinde çocuklarla bir araya gelip balon uçurdu ve onlara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.