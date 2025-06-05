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        Bakan Tekin'den sınıf öğretmenine sürpriz doğum günü kutlaması (2)

        'TERÖRSÜZTÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gün boyu ziyaretlerin ardından saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:00
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        Bakan Tekin'den sınıf öğretmenine sürpriz doğum günü kutlaması (2)
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        ‘TERÖRSÜZTÜRKİYE SÜRECİ YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI’

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gün boyu ziyaretlerin ardından saat 16.30'da Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinerek, bu adımın ülkede kardeşlik ortamını pekiştireceğini ifade etti.

        Erzurum'da gerçekleştirilen eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, kentte devam eden okul inşaatlarının toplam değerinin yaklaşık 5 milyar lirayı bulduğunu açıkladı. Bakan Tekin, yatırımların tamamlanmasının ardından Erzurum’un okul ihtiyacının kalmayacağını belirtti. Konuşmasında Türkiye’nin demokratikleşme sürecine de değinen Bakan Tekin, AK Parti'nin 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana yasaklarla mücadele ettiğini söyledi. Özellikle başörtüsü yasağının kaldırılmasını önemli bir kazanım olarak değerlendiren Tekin, bu konuda muhalefeti eleştirdi.

        Bakan Tekin, "Bugün Türkiye'de başörtüsü yasağından kimse artık bahsedemez. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yasaklarla mücadele ettik. Ancak muhalefet bu konuda net bir duruş sergilemiyor. Türkiye'de kültürel haklar konusunda da ilerleme sağladı. Bir zamanlar Kürtçe konuşmak suç sayılıyordu. Ahmet Kaya’nın yaşadığı linç girişimini hatırlayın. Bugün ise Kültür Bakanlığı Kürtçe tiyatro oyunları sahneliyor, Kürtçe eserler yayımlanıyor, okullarda Kürtçe seçmeli dersler veriliyor. Terörsüz Türkiye süreci yeni bir dönemin başlangıcı. Bu bayram, Türkiye'nin kardeşlik iklimi için özel bir anlam taşıyor. Herkesin dinini, inancını özgürce yaşayabildiği bir ülke oluşturduk. Cumhurbaşkanımıza bu mücadeledeki liderliği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Konuşmasının sonunda tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bakan Tekin, sağlık, mutluluk ve huzur temennilerinde bulundu. Kürsüden inan Bakan Tekin tören alanına gelen misafirlerle tek tek tokalaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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