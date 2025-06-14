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        Erzurum'da 'dijital detoks' pikniği; cep telefonları 4 saatliğine kapatıldı

        ERZURUM'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Ailemle Dijital Detoks Günü'ne katılan 70 aile, 4 saat süreyle cep telefonlarını kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:35
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        Erzurum'da 'dijital detoks' pikniği; cep telefonları 4 saatliğine kapatıldı
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        ERZURUM'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Ailemle Dijital Detoks Günü'ne katılan 70 aile, 4 saat süreyle cep telefonlarını kapattı. Telefonların kutuya kaldırıldığı piknik alanında aileler, çocuklarıyla birlikte kitap okudu ve oyunlarla eğlendi.

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından '2025 Aile Yılı' kapsamında 'dijital detoks' pikniği düzenledi. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kampüsündeki piknik alanındaki etkinliğe 70 aile çocuklarıyla katıldı. Programı öncesi aileler ve çocukları kapatıp üzerlerine isimlerini yazdıkları telefonları kutuya koydu. Cep telefonları görevliler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Aileleriyle birlikte Hacivat-Karagöz gösterisini seyreden çocuklar, kendilerine ikram edilen patlamış mısırı almak için de sıraya girdi. Çuval yarışı, halat çekme, basket atışları ve dart oynayan çocuklar, telefondan uzakta yaklaşık 4 saat geçirdi.

        'TOPLUMUN TEMEL TAŞI'

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "Amacımız dijital bağımlılığın gençler ve aileler üzerindeki etkisini azaltmak. Aile, toplumumuzun temel taşıdır. Ancak teknoloji çağında, özellikle gençlerimiz dijital bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalmakta ve bu durum aile içi iletişimi zayıflatmaktadır. Bizler bugün aile bağlarını güçlendirmek, yüz yüze iletişimi teşvik etmek ve çocuklarımızın sosyal farkındalığını artırmak amacıyla buradayız. Bu programla, ekranlardan uzaklaşıp doğayla, kendimizle ve birbirimizle yeniden bağ kurmayı hedefliyoruz. Fiziksel aktiviteler, kamp ateşi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve geleneksel sokak oyunları ile çocuklarımızın dijital dünyadan, gerçek yaşama adım atmalarını istiyoruz. Bütün bu oyunları oynarken çocuklara da dijital bağımlılıkla ilgili mesajlar verilecek" diye konuştu.

        Telefonuyla çok uğraştığını söyleyen Rabia Gezer (13), piknikte mutlu olduğunu söyledi. Öğretmen Hilal Eren de "Aslında bu tür etkinlikler haftada 1-2 gün süreyle uygulanmalı. Burada telefonlarımızdan uzaklaştık, çocuklarımızla vakit geçirdik. Çok kıymetli vakitler. Bu etkinlik bir ilk olsun, bundan sonra devamı da gelsin" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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