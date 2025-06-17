Down sendromlu Muhammet Tarık, Avrupa 3'üncüsü

ERZURUM'da 6 yıl önce jimnastiğe başlayan Down sendromlu Muhammet Tarık Karakurt (11), milli formayla katıldığı ilk uluslararası müsabakada Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyona sonrası döndüğü kentte, Türk bayrağı ve konfetilerle karşılanan Karakurt'a ödül veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Bu madalya bizi daha da hırslandırdı, daha da motivasyonumuzu artırdı. Tarık ile daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Kentte yaşayan Nurgül-Fırat Karakurt çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Muhammet Tarık Karakurt, Down sendromlu olarak dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken fizyoterapi görmeye başlayan Karakurt, yüzme ve at terapisine katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Milli Takım Jimnastik Antrenörü İsmail Güler'in desteğiyle jimnastik yapmaya başlayan Muhammet Tarık, ilk ciddi sınavını 29-30 Nisan'da Ankara'da yapılan 'Artistik Jimnastik Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda verdi. Yer aleti, halka, paralel, kulplu beygir, barfiks ve atlama masasında 2'nci olarak gümüş madalya kazanan Karakurt, 'Özel Sporcular Artistik Jimnastik Türk Milli Takımı’na da seçildi. Muhammet Tarık Karakurt, İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği 'DSIGO Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli forma giydi. 10-14 Haziran'da Türkiye'nin yanı sıra Estonya, Bulgaristan, İtalya ve Rusya'dan sporcuların katıldığı müsabakada Karakurt, kategorisinde 'en genç sporcu' olarak mücadele etti. Kendinden 4-5 yaş büyük sporcularla yarışan Muhammet Tarık, yer aleti, halka, paralel ve atlama masasında hünerlerini sergiledi. Karakurt, ilk kez katıldığı 'Avrupa Şampiyonası'nda 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden alan Muhammet Tarık, şampiyona sonrası döndüğü Erzurum'da komşuları tarafından Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı. Karakurt, komşularıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

‘GURURLANDIRDI’ Muhammet Tarık Karakurt’u, annesi, babası ve antrenörü İsmail Güler'le birlikte misafir eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporcuyu tebrik etti. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Muhammet Tarık'ın başarısının kendilerini umutlandırdığını belirten Çakmur, “Tarık, Avrupa Şampiyonası'nda 3’üncülük elde ederek, bizi gururlandırdı. Gelecek vadeden sporcular arasında olması, olimpiyat şampiyonluğu hedefi olması gerçekten gurur verici bir durum. Artık hedeflerimiz çok yüksek. Hocamızla birlikte bir dünya şampiyonluğunu yakında göreceğimizin sinyalini verdi. Bu madalya bizi daha da hırslandırdı, daha da motivasyonumuzu artırdı. Tarık'la birlikte daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 'DİĞER ÇOCUKLARA UMUT OLSUN' Bir dönem hayal ettiklerini yaşadıklarını söyleyen Nurgül Karakurt, “Hocamızın ve bize ciddi destekleri olan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün çok büyük emeği var. Tarık, yaklaşık 6-7 yıldır İsmail Hoca ile çalışıyor. Küçükken yürür mü dediğimiz çocuğumuzu şu an sahalarda görmek çok büyük bir mutluluk. Bizim için en önemli şey şu, diğer çocuklara da umut olması. Yani herkesin bu çocukların neler yapılabileceğini ya da hangi noktaya gelebileceklerini görmeleri açısından önemliydi, Tarık'ın başarısı" ifadelerini kullandı.

Muhammet Tarık'ı fiziksel gelişiminin yanı sıra bilişsel gelişimi için spora başlattıklarını anlatan Karakurt, “Hocamız çıtayı yükseltti. Hayallerimizi farklı bir yöne götürdü. 'Çocuğun fiziği, durumu, algılamaları çok iyi. Yarışlara hazırlayalım' deyince birden hayaller karşımıza çıktı. Bir dönem hayal olarak baktığımız şeylerin gerçekleşmesi bizim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesi oldu" dedi. HEDEF, DÜNYA ŞAMPİYONASI Artistik Jimnastik Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 2’nci olarak milli formayı giyen Muhammet Tarık'ın, Avrupa Şampiyonası'nda 3’üncü olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden antrenörü İsmail Güler, şunları söyledi: “Sadece Erzurum'un adı yoktu, milli formayı taşımamızın ağırlığını biliyorduk. Ona göre çalıştık, ona göre hazırlandık. Daha önce Tarık'ı milli takıma hazırladığımı belirtmiştim, o şekilde çalıştık. Allah'a şükürler olsun mahcup olmadık. Çok güzel bir şekilde hem ilimizi hem ülkemizi temsil ettik ve başarılı olduk. Avrupa 3’üncüsü olduk. Çok mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, Federasyonumuza bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece bana ait değil. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ve ailemizin başarısı. Spor tamamen bir ekip çalışması. Bu ekiple beraber güzel çalıştık. Beraber başardık. Şimdi hedefimiz, 2026'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonası. Bundan sonra sadece dünya şampiyonasına konsantre olacağız. Hedefimiz, orada milli marşımızı okutmak."