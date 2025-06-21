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        Ekip otoları öğrencileri sınav merkezlerine götürdü, geç kalanlar dakikalarla yarıştı

        ERZURUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okula geç kalan adayları, polisler ekip otolarıyla yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:50
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        Ekip otoları öğrencileri sınav merkezlerine götürdü, geç kalanlar dakikalarla yarıştı
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        ERZURUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okula geç kalan adayları, polisler ekip otolarıyla yetiştirdi. Sınava geç gelen öğrenciler, dakikalarla yarıştı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen TYT, Erzurum'daki belirlenen okullarda yapıldı. Sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinin önünde toplanan adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilip salonlara alındı. Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava girecek bazı adaylar, son dakika yetişti. Öğrenciler, kapılar kapanmadan sınav salonuna girebildi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nde sınava girecek olan bir öğrencinin yardımına ise trafik ekibi yetişti. Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda trafik ekibinden yardım isteyen öğrenci, polis otosuyla sınava gireceği salona götürüldü.

        BELEDİYE İKRAM ÇADIRI KURDU

        Bu arada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi öğrenciler ve velileri için ikram çadırları kurdu. 20 ayrı okul önünde kurulan çadırlarda çocuklarını bekleyen velilere; simit, poğaça ve meyve suyu ikram edildi. Başta Atatürk Üniversitesi kampüsü olmak üzere adayların sınava girdikleri okulların önlerinde velilerin bazıları Kur'an okurken, bazısı da heyecanla çocuklarını bekledi.

        BABA-KIZ AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ

        Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Ferit Koç (53), kızı Sabahnur (20) ile aynı okulda sınava girdi. Koç, kızına destek olup heyecanını paylaşmak için YKS'ye girmeye karar verdiğini anlattı. Daha önce sınava giren ancak istediği üniversiteyi kazanamayan Ahmet Ferit Koç, kızıyla birlikte hazırlandığını söyledi. Fevzi Paşa Ortaokulu’nda sınava giren Koç, "Okulun 6'ncı sınıfında ben, 7'nci sınıfında ise kızım sınava giriyor. Türkiye'deki tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diliyorum. 2023 yılında sınava girmiştim, istediğim puanı ve yeri alamadım. Bu sene de Sabahnur ile birlikte sınava girerek, hem ona moral vermek hem de kendimi denemek açısından ikinci kez sınava giriyorum" diye konuştu.

        Sahranur Koç ise "Babamla beraber sınava giriyoruz. Babam benim hem en büyük destekçim hem de rakibim oluyor. Ailem bana sınavda çok büyük destek oldular. Fevzi Paşa Ortaokulu, hem benim ortaokulum hem de sınava gireceğim okul oluyor. Bana şans getirmesini diliyorum. Benimle beraber emek harcayan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum, yolları bahtları açık olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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