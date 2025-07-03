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        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:21
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        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı
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        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı.

        Erzurum’da Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törenler, 106 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbul Kapı'da başladı. Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağının karşılanması sonrası kortej, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Atlı ciritçilerin de yer aldığı yürüyüşte öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Havuzbaşı Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde devam eden törene Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkanın yanı sıra gaziler de katıldı.

        ‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU İLE YIKILMAZ BİR ÇINARA DÖNÜŞÜR’

        Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2025. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 106'ncı yıl dönümü. Bu mücadele ki; bundan 106 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür. Milli Mücadele’yi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında; 'Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız' diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmiş ve 3 Temmuz 1919'da Dadaşlar Diyarı'na teşrif etmiştir. 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır" diye konuştu.

        Günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunduğu törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibi ve Mehteran Takımı kısa bir gösteri yaptı. Mehteran ve bar ekibinin gösterileriyle Atatürk'ün 57 gün misafir olduğu eve kadar yürüyen protokol, tarihi binayı gezerek incelemede bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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