        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurumspor FK'dan, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için taziye mesajı yayımladı.

        Giriş: 10.03.2026 - 21:08
        Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kaynak için taziye mesajı paylaşıldı.

        Mesajda, şunlar kaydedildi:

        "Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

