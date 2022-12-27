"Trafikte Küçük Hata Yoktur" projesi Erzurum'da hayata geçirildi

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ERZURUM (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle yürütülen "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi Erzurum'da da hayata geçirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen projenin tanıtımında, trafik kurallarına uymanın bir kültür olduğunu ve bunun toplumda kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Şehrin valisi olarak her türlü trafik kuralına uyduğunu dile getiren Memiş, şehrin büyüklerinin de küçüklere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'un sanayileşmesi için büyük gayret gösterdiklerini, yakın gelecekte kentin Türkiye'nin sanayileşmiş şehirleri arasına gireceğini vurgulayan Memiş şöyle devam etti:

"Özellikle kış turizminde zirvedeyiz. Hayvancılıkta zaten zirvedeyiz. Eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde her alanda iyiye doğru gidiyoruz. Ama bir konuda böyle eksikliğimiz olduğunu bizzat kendim gözlemliyorum. Özellikle Erzurum şehir trafiğinde ben ilin valisi olarak kırmızı ışıkta duruyorum. Yaya geçidinde ışık olsa da durmak zorundayız. Önce biz örnek olalım ama bu konuda Erzurum'da biraz eksikliğimiz var. Burada öğrencilerimize çok iş düşüyor. Anne babalarınızı, yakınlarınızı ikaz etmenizi çok değerli buluyorum. Akademisyenlerimize çok iş düşüyor."

Memiş, her türlü imkana rağmen trafik kazalarını çok fazla önleyemediklerini ancak geçmişe oranla çok daha iyi durumda olduklarını belirterek hedeflerinin sıfır ölümlü hatalar olduğunu kaydetti.

Mesafe fark etmeksizin kendisinin de aracın arka koltuğuna oturduğunda emniyet kemerini taktığını dile getiren Memiş yaya geçitlerinde ise mutlaka aracı durdurduğunu anlattı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da projeye ilişkin seminer verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ölümlü trafik kazalarına dikkati çekerek kentte toplumu trafik konusunda bilinçlendirmenin önemli bir nokta olduğunu belirtti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da projeye ilişkin, yerel yönetimler olarak her türlü sorumluluğu alacaklarını bildirdi.

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