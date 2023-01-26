İspir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi yapıldı

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ERZURUM (AA) - İspir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'ndaki genel kurulda, mevcut başkan Ali Özdemir, 143 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Özdemir, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek, esnafın hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.



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