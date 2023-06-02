İspir'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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ERZURUM (AA) - İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı



Yunus Kaya yönetimindeki 25 EC 905 plakalı kamyonet, Saraylar mevkisinde şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.



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