Erzurum Devlet Tiyatrosu yeni sanat sezonunu tek perdelik oyunla açtı

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), yeni sanat sezonuna "Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununu sergileyerek başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Palandöken ilçesindeki yeni EDT sahnesinde düzenlenen programda, kış şartlarının çetin geçtiği Erzurum'da yaşayan insanların kalplerinin ve yuvalarının sıcak olduğunu söyledi.

Kentte birçok sanatçının yetiştiğini hatırlatan Karadağlı, şöyle konuştu:

"Arif Sağ, Aşık Reyhani, Erol Taş, Lemi Bilgin, Selçuk Yöntem, İbrahim Erkal ve Erdal Erzincan gibi nice sanatçılar bu şehirde büyümüş ve hepimizin kalplerine kazınmıştır. Devlet Tiyatroları olarak sanat alanında değişen, gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve bu hedefi Türk Tiyatrosu'nun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Hedefimiz bu anlayışı Dadaşlarla buluşturmak. Ev sahipliğinizle Erzurum'un meşhur kışını yaza çevirdiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum."

Vali Yardımcısı Lokman Düzgün de kentin kültür şehri olduğunu ve vatandaşların her zaman tiyatroya ilgi duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İlknur Bektaş'ın yazdığı "Ana-Dolu: Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" tek perdelik tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.