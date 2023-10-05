Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Devlet Tiyatrosu yeni sanat sezonunu tek perdelik oyunla açtı

        Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), yeni sanat sezonuna "Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununu sergileyerek başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Devlet Tiyatrosu yeni sanat sezonunu tek perdelik oyunla açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT), yeni sanat sezonuna "Ana-Dolu: Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları" oyununu sergileyerek başladı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Palandöken ilçesindeki yeni EDT sahnesinde düzenlenen programda, kış şartlarının çetin geçtiği Erzurum'da yaşayan insanların kalplerinin ve yuvalarının sıcak olduğunu söyledi.

        Kentte birçok sanatçının yetiştiğini hatırlatan Karadağlı, şöyle konuştu:

        "Arif Sağ, Aşık Reyhani, Erol Taş, Lemi Bilgin, Selçuk Yöntem, İbrahim Erkal ve Erdal Erzincan gibi nice sanatçılar bu şehirde büyümüş ve hepimizin kalplerine kazınmıştır. Devlet Tiyatroları olarak sanat alanında değişen, gelişmekte olan evrensel hedefi görebilen ve bu hedefi Türk Tiyatrosu'nun yerli ve milli birikimiyle harmanlayarak yenilikçi, çoğulcu, modern, cesur, hızlı üretebilen, barışçıl anlayışla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Hedefimiz bu anlayışı Dadaşlarla buluşturmak. Ev sahipliğinizle Erzurum'un meşhur kışını yaza çevirdiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum."

        Vali Yardımcısı Lokman Düzgün de kentin kültür şehri olduğunu ve vatandaşların her zaman tiyatroya ilgi duyduğunu dile getirdi.

        Konuşmaların ardından İlknur Bektaş'ın yazdığı "Ana-Dolu: Milli Mücadele'nin Cesur ve Kayıp Kadınları" tek perdelik tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

        Programa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
        Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı
        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da başladı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Kars'ta darbedilen aile hekiminin Erzurum'da tedavisi sürüyor
        Kars'ta darbedilen aile hekiminin Erzurum'da tedavisi sürüyor
        Erzurum'da usulsüz avlanan 5 kişiye para cezası kesildi
        Erzurum'da usulsüz avlanan 5 kişiye para cezası kesildi
        Erzurum'da polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili öğrenci ve vel...
        Erzurum'da polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili öğrenci ve vel...