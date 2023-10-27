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        Alman yüzücüler, Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Almanya Yüzme Milli Takımı, kamp yapmak için üçüncü kez geldiği Erzurum'da, Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları için güç depoluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:08
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        Alman yüzücüler, Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Almanya Yüzme Milli Takımı, kamp yapmak için üçüncü kez geldiği Erzurum'da, Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları için güç depoluyor.

        Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum, dünyanın farklı ülkelerinden takımlara ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kentteki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, 2017'den bu yana yerli kulüp ile sporcuların yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

        İki bin rakımda bulunmasından dolayı tercih edilen havuz, aralık ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefleyen 22 Alman milli yüzücüyü ağırlıyor.

        Almanya Yüzme Milli Takımı, bu şampiyonanın ardından nisan ayında tekrar Erzurum'a gelerek 2024 Paris Olimpiyatları için kampa girecek.

        - Frank: "Burada olmaktan çok memnunuz"

        Almanya Yüzme Milli Takımı Antrenörü Lassa Frank, AA muhabirine, "Buraya üçüncü gelişimiz ve burada olmaktan çok memnunuz. Her yıl geliyoruz, yine geleceğiz. 22 atletle buradayız. Oteli, havuzu çok seviyoruz. Erzurum'da olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Sezonu Erzurum'da açtıklarını ifade eden Frank, "Burada iyi kondisyon yapıyoruz. Olimpiyat sezonunu burada açtık. Avrupa'da böyle yüksek rakımda pek havuz yok. Sadece İspanya'da bir tane var ama buranın yemeklerini çok seviyoruz. Burada daha iyi kondisyon depoluyoruz. Erzurum'u çok sevdiğimiz için devamlı buraya geliyoruz." diye konuştu.

        - "Rüyamız, hedefimiz Paris'teki olimpiyatlarda madalya kazanmak"

        Ülke olarak daha önce madalyalar kazandıklarını anlatan Frank, kendilerini bekleyen organizasyonlarda yine derece almayı amaçladıklarını söyledi.

        Katılacakları yarışmalara ilişkin Frank, şöyle konuştu:

        "Buradaki 8 atletimiz en iyisi ve onları 2024 Paris Olimpiyatları'na götürmeyi düşünüyoruz. Ondan önce aralık ayının başında Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Paris Olimpiyatları için nisanda tekrar buraya geleceğiz. Daha önceki Avrupa şampiyonalarında sırt üstü ile kelebek stilinde altın ve gümüş madalyalarımız var. Şimdi de altın madalya için savaşacağız. İlk üçe girmek baya zor ama herkes madalya için savaşacak, biz de savaşacağız."

        En önemli hedeflerinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Frank, "En iyi antrenör ve sporcularımızla buradayız. Rüyamız, hedefimiz Paris'teki olimpiyatlarda madalya elde etmek." şeklinde görüş belirtti.

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