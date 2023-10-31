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        Azerbaycanlı ressamlar eserlerini Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergiledi

        Erzurum'da Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:03
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        Azerbaycanlı ressamlar eserlerini Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergiledi
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        Erzurum'da Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla resim sergisi düzenlendi.

        Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle Çifte Minareli Medrese'de açılan sergide, Azerbaycanlı ressamların 80 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Vali Mustafa Çiftçi, açılışta, anlamlı bir gün dolayısıyla bir arada olduklarını söyledi.

        Türkiye ile Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda da Ulu Önder Haydar Aliyev'in de 100. doğum yıl dönümü. Bir sene önce Azerbaycan'a gittik. Gördüğümüz manzara bizi son derece üzdü çünkü Ermeniler Dağlık Karabağ'dan çekilirken geriye enkaz bırakmışlar. Zaten onların asli toprakları değildi. Bir gün bu topraklardan çekileceklerini bildikleri için virane halde bıraktılar. Dağlık Karabağ'ın azatlığına kavuşmasından sonra ilişkilerimiz daha da ilerledi, müttefiklik seviyesine ulaşmış oldu."

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Erzurum'da olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

        Tarih boyunca yitirilen topraklarını 207 yıl sonra aldıklarını anlatan Guliyev, "Türkiye ve Azerbaycan olarak eminim ki bu birlik ve beraberliği bütün Türk dünyasına yayarak, güçlendirerek yeni yeni galibiyetlere imza atacağız çünkü biz büyük millet ve devletiz. Biz bir millet iki devletiz ve inşallah bununla kalmayarak bir millet çok devlet olacağız ve daha da çok güçlü olacağız. Şu anda dünyada sözümüzü söylemeye başlamışız ve sözümüz dinlenmeye başlamıştır." diye konuştu.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Ulviye Hamzayeva da Nahçivan Ressamlar Birliği üyeleriyle Nahçıvan ve Azerbaycan hakkında fikir oluşturulması için sergiyi hazırladıklarını anlattı.

        Konuşmalarından ardından, ressamlar eserlerini katılımcılara tanıttı.

        Başkonsolos Guliyev, sergide yer alan SİHA resmini katılımcılara gösterirken, Karabağ savaşında SİHA'ya bazıları tarafından "ölüm meleği" adı verildiğini ifade etti.

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