Erzurum'da, "Palandöken Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon öncesi "Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon öncesi "Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'deki bir otelde düzenlenen "Palandöken Kayak Turizmi ve Güvenlik Toplantısı"nda 2023-2024 kış sezonu hazırlıkları görüşüldü.

Vali Mustafa Çiftçi koordinesinde gerçekleşen toplantıda, Palandöken'de alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra tesisler ve pistlerde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Ulaşımdan pist güvenliğine, suni kar sistemlerinden, tesislerdeki hazırlıklara kadar birçok başlığın ele alındığı toplantıda ayrıca merkezin tanıtılması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, Palandöken Ejder A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, pistlerde suni karlama, akreditasyon, Konaklı Kayak Merkezi’nde yürütülen ve planlanan çalışmalar ile kayak merkezinin genel durumu hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Kar yağışının yoğun olması durumunda, geçen sezon olduğu gibi aralık ayının ilk haftasında 2023-2024 kayak sezonunun açılabileceği yönünde görüşlerin belirtildiği toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum ve kuruluş yöneticileri ile otel temsilcileri katıldı.