Erzurum'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da, akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Palandöken ilçesi Alibezirgan Mahallesi'nde, dün akrabalar arasında alacak verecek yüzünden çıkan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Süha K, Befa K, Fakirullah K, Murat K. ve Sefa K, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Süha K. ve Befa K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda bıçakla yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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