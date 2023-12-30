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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:17
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

        Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Kentte yol ve kaldırımların yanı sıra dere ile akarsu yüzeyleri buz tuttu.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

        Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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