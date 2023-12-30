Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta soğuk hava ve buzlanma etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

- Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentte yol ve kaldırımların yanı sıra dere ile akarsu yüzeyleri buz tuttu.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle bazı sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı.

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