Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine iniyor.

İspir'de de aç kalan 6 kurt, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'ne geldi.

Kurtların evlerin arasında dolaşıp yiyecek aradığı anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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