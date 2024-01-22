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        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında

        Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:55
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        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
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        Erzurum'un İspir ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün, mahallede yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl genelindeki kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları, yerleşim yerlerine iniyor.

        İspir'de de aç kalan 6 kurt, gece saatlerinde Zeyrek Mahallesi'ne geldi.

        Kurtların evlerin arasında dolaşıp yiyecek aradığı anlar çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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