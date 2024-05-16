"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi

Erzurum'un ardından "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" programları, 30 Mayıs'ta Gaziantep'te, 13 Haziran'da Niğde'de ve 27 Haziran'da Samsun'da devam edecek.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Acar'ın koro şefliğini yaptığı konsere yoğun ilgi gösteren Erzurumlular, türkülere de eşlik etti.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

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