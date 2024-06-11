Erzurum'da devrilen otomobildeki 5 genç yaralandı
Erzurum'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 genç yaralandı.
Erzurum'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 genç yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABF 218 plakalı otomobil, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Polis Murat Ellik Caddesi'nde devrildi. Bir süre sürüklenen otomobil, iş yerinin kapısına çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki E.D. (16), T.D. (16), A.G.A. (16), M.E.A. (16) ve Y.Y.A. (18) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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