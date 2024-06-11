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        Erzurum'da devrilen otomobildeki 5 genç yaralandı

        Erzurum'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:29
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        Erzurum'da devrilen otomobildeki 5 genç yaralandı
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        Erzurum'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 genç yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABF 218 plakalı otomobil, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Polis Murat Ellik Caddesi'nde devrildi. Bir süre sürüklenen otomobil, iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki E.D. (16), T.D. (16), A.G.A. (16), M.E.A. (16) ve Y.Y.A. (18) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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