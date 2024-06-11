Erzurum'da devrilen otomobildeki 5 genç yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABF 218 plakalı otomobil, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Şehit Polis Murat Ellik Caddesi'nde devrildi. Bir süre sürüklenen otomobil, iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

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