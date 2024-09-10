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        Erzurum'daki "misafir Gürcistan uçağı" parçalanarak hurdaya ayrıldı

        Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:47
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        Erzurum'daki "misafir Gürcistan uçağı" parçalanarak hurdaya ayrıldı
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        Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan uçak, parçalanarak hurdaya ayrıldı.

        Depremin ardından birçok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan 2011'de "hava köprüsü" kuruldu.

        Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

        Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

        O tarihten beri parkta bekletilen ve hasarı onarılmayan hava aracından, yardım uçağı olması nedeniyle park ücreti de alınmadı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, havalimanı apronunda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle 28 yaşındaki geri dönüşüm işiyle uğraşan Olcay Alagaş'a satıldı.

        Bu yılın başında parçalara ayrılan uçak, tır yardımıyla havalimanı dışındaki boş araziye taşındı.

        Uçak, burada iş makinesi yardımıyla parçalanarak hurdaya dönüştürüldü.

        - "Yaklaşık 80 ton demiri var"

        Alagaş, AA muhabirine, uçağı ihaleden kafe restoran yapmak için aldıklarını söyledi.

        Uçağı 2 yıl önce aldıklarını belirten Alagaş, "Yer alalım da kafe restoran yapalım diye düşüncemiz vardı ama yer bulamadık, daha sonra parçalamaya karar verdik. Yaklaşık 80 ton demiri var, komple alüminyumdan oluşuyor. Yüklü miktarda para ediyor, o sebeple parçalıyoruz." dedi.

        Alagaş, iki iş makinesi ile parçalara ayırdıklarını anlatarak, "Uçağın kanatlarını da kafeye dahil etmeyi ve yanına da at çiftliği ile düğün salonu yapmayı düşünüyorduk ama nasip olmadı. Yer bulamadık, arsalar pahalıydı, bütçemiz yetmediği için parçalamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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