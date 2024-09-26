Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki tarihi tabya temizlendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluğunda tarihi Şahap Paşa Tabyası ve çevresinde temizlik çalışması yürütüldü.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonrasında kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Yakutiye ilçesi Gökçeyamaç Mahallesi sınırlarındaki 1910 metre rakımlı bir tepe üzerinde bulunan, Artvin istikametinde Gürcüboğazı olarak adlandırılan bölgeden gelebilecek muhtemel tehlikelere karşı 1884-1896 yılları arasında yaptırılan tarihi Şahap Paşa Tabyası da emir kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı sorumluluğuna verildi.

Başsavcılık, tarihi tabya ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ecdat yadigarı eserleri korumak ve geleceğe aktarmak için bu onurlu vazifeyi yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şehit torunları olarak bizlere bu toprakları vatan bırakan ecdadımızın mirasını hakkıyla korumak ve onu gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla büyük bir iştirakle büyük onur ve şerefle bu vazifeyi üzerimize aldık. Sayın Vali'mize böyle bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.