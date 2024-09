Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzurum'da konuştu: (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vesayetçi anlayıştan tamamen arınmış, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesi hüviyetinde, herkesin, her düşüncenin kendisini içinde bulduğu demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'ndaki "Türkiye Buluşmaları" programında, 81 vilayetin her bir köşesinde altyapı ve üstyapıdaki eserlerle Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken, demokratik kalkınmasını da sağladıklarını söyledi.

Adalet ile kalkınmanın birbirinden ayrılmayacağını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Partimizin de ismi Adalet, her şeyde adalet. Sadece yargısal faaliyet değil, eğitim, sağlık, gelir dağılımında, vergide adalet diyoruz. Dolasıyla adalet bizim şiarımız. Adaletli bir şekilde ülkemizi kalkındırmanın gayreti içinde olduk. O nedenle de girdiğimiz her seçimde milletimizin desteğini almayı başardık. Türkiye'nin 81 vilayeti, enerji yatırımları, hava yolları, limanlar, üniversiteler, hızlı trenler gibi her bir köşesi devasa yatırımlarla doldu.

Bu enflasyonun çift haneli rakamlara çıkmasının şu anda sebeplerini milletimiz çok iyi biliyor. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı en çok ekonomide bizi etkiledi. Güneyimizde terör devletinin kurulmaya kalkışılması ve orada yaptığımız mücadeleler elbette ki ekonomimizi etkileyen şeyler. Doğu Akdeniz'in işgal edilmeye kalkışılması, Libya ile yaptığımız anlaşma, oradaki mücadelelerimiz, şimdi Filistin meselesi ve şubat depremleri... O vilayetlerimizi de yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda elbette ki ekonomi olumsuz etkilendi. Bu olumsuz tabloyu olumluya çevirmenin gayreti içindeyiz."