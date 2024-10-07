Erzurum'a gelen üniversite öğrencileri otogarda polislerce ikramlarla karşılandı

Erzurum'a üniversite okumak için gelen 6 bin 300 öğrenci, polislerce otogarda kurulan stantta ikramlarla karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadelede Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, kente üniversite eğitimi için gelen öğrencileri karşılamak için otogarda stant kurdu.

Ekipler, otogarda karşıladığı 6 bin 300 öğrenciye çeşitli ikramlarda bulunarak, terör örgütlerinin gençlere yönelik yapılanmalarına karşı bilgilendirdi.

Ayrıca ekipler, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kurduğu stantlar ile düzenlediği konferanslarla da öğrencilere terör örgütlerine karşı bilgi verdi.