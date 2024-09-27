Erzurum'da hava sporları festivali, ikinci gününde gösterilerle devam etti

Kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporseverlerin katıldığı festival, yarın gerçekleştirilecek çeşitli etkinlik ve uçuş gösterileriyle sona erecek.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın tandem pilotlarına eşlik ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Daha sonra arazi araçlarıyla Cevizli Mahallesi Yaylası'na çıkan sporcular, buradaki yüksek noktalardan inişler ve akrobasi gösterileri yaptı.

Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince (TUYEG) düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (serbest düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı.

Erzurum'da düzenlenen "Airfest Uzundere", yurt içi ve yurt dışından ekstrem sporcularının yüksek tepelerden uçuş gösterileriyle ikinci gününde devam etti.

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