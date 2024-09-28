Erzurum'da Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir ortaokulda Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Y.E. tutuklandı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir ortaokulda Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Y.E. tutuklandı.
Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Atatürk büstüne zarar verenin şüpheli Y.E. (39) olduğunu tespit etti.
Abdurrahman Gazi Mahallesi Türbe Yolu'nda bir araçta yakalanan şüpheli, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan okulun bahçesindeki Atatürk büstü de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emniyete götürüldü.
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