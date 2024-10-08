Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afet öncesi çalışmaların çok değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Önceden yapılan çalışmalar, sonra yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde 61 oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin başında yer alıyor." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Valilik toplantı salonunda video konferansla katıldığı 81 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantının amacının afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili olduğunu belirten Çiftçi, "Afet öncesi çalışmalar çok değerli ve kıymetli. Önceden yapılan çalışmalar, sonra yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde 61 oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin başında yer alıyor." dedi.

Çiftçi, 2021'de hazırlanan İRAP ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Planın asıl maksadı; ilimizin mevcut afet durumu nedir, yani ilimizde mevcut olabilecek olan afetler nelerdir? İlk önce bunların tespit edilmesi, ardından bunların olası etkileri nelerdir, yani afetler olduğunda ilimizde ne tür olaylar, etkiler ortaya çıkacak? Afetler ortaya çıkmadan afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için yapılması gereken çalışmalar, eylemler nelerdir? Bunların ortaya konulması ve nihayetinde bununla ilgili olarak sorumlu kuruluşlar ve mevcut eylemler belirleniyor. Bundan sorumlu olan kuruluşlar hangileriyse onlar belirleniyor ve onlara görevler veriliyor."