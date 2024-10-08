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        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afet öncesi çalışmaların çok değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Önceden yapılan çalışmalar, sonra yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde 61 oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin başında yer alıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:43
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        Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afet öncesi çalışmaların çok değerli ve kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Önceden yapılan çalışmalar, sonra yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde 61 oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin başında yer alıyor." dedi.

        Vali Mustafa Çiftçi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Valilik toplantı salonunda video konferansla katıldığı 81 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

        Toplantının amacının afet risklerinin azaltılmasıyla ilgili olduğunu belirten Çiftçi, "Afet öncesi çalışmalar çok değerli ve kıymetli. Önceden yapılan çalışmalar, sonra yapılacak çalışmalardan daha fazla anlam ifade ediyor. Bu manada da ilimiz yüzde 61 oranla afete en fazla hazırlık yapılan illerin başında yer alıyor." dedi.

        Çiftçi, 2021'de hazırlanan İRAP ile ilgili şu bilgileri verdi:

        "Planın asıl maksadı; ilimizin mevcut afet durumu nedir, yani ilimizde mevcut olabilecek olan afetler nelerdir? İlk önce bunların tespit edilmesi, ardından bunların olası etkileri nelerdir, yani afetler olduğunda ilimizde ne tür olaylar, etkiler ortaya çıkacak? Afetler ortaya çıkmadan afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için yapılması gereken çalışmalar, eylemler nelerdir? Bunların ortaya konulması ve nihayetinde bununla ilgili olarak sorumlu kuruluşlar ve mevcut eylemler belirleniyor. Bundan sorumlu olan kuruluşlar hangileriyse onlar belirleniyor ve onlara görevler veriliyor."

        - "Afet risklerinin azaltılması, afet öncesi yapılması gereken bir çalışma"

        Planla, afet risklerini belirleyerek afet anında can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için hazırlık yapıldığına dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Erzurum İRAP'la ilgili dört maksat var. Birincisi risklerinin belirlenmesi, afet risklerinin en aza indirilmesi. İkincisi, mevcut durumda herhangi bir afet olduğunda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi. Üçüncüsü, ilimizin daha güvenli ve yaşanabilir bir il olmasını sağlamak. Son amaçla birlikte çalışma kültürünü oluşturmak. Yani dört amaç çerçevesinde 27 tane hedef ortaya konuyor. Bu plan çerçevesinde 136 eylem belirleniyor. Yapılması gereken çalışmalar ve bununla ilgili de 136 eylemi gerçekleştirmek için 21 kurum ve kuruluş belirleniyor, onlara görev veriliyor. Afet risklerinin azaltılması, afet öncesi yapılması gereken bir çalışma. Bu çalışmaları ne kadar önceden başlatılırsa, afet öncesi tedbir alınırsa, afet sonrası ortaya çıkabilecek riskleri azaltmış oluyoruz."

        Toplantıda Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı da hazır bulundu.

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