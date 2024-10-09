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        Erzurum merkezli operasyonda "6-8 Ekim olayları"na karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:57
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        Erzurum merkezli operasyonda "6-8 Ekim olayları"na karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı
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        Erzurum merkezli operasyonda, Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerinde sokak eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlı, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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