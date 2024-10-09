Erzurum merkezli operasyonda "6-8 Ekim olayları"na karıştığı iddiasıyla 25 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda Erzurum, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Aydın ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda Aynularab (Kobani) bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Karayazı, Karaçoban, Tekman ve Hınıs ilçelerinde sokak eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine, kamu kurumlarına yönelik taşlı ve molotoflu saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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