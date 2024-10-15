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        Erzurum'da bitkin bulunan bıldırcın tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan bıldırcın, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:23
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        Erzurum'da bitkin bulunan bıldırcın tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan bıldırcın, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan bıldırcın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan bıldırcın, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Gökyüzünde bir süre kanat çırpan bıldırcın, daha sonra gözlerden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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