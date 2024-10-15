Erzurum'da bitkin bulunan bıldırcın tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Gökyüzünde bir süre kanat çırpan bıldırcın, daha sonra gözlerden kayboldu.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan bıldırcın, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce vatandaşlarca bitkin halde bulunan bıldırcın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

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