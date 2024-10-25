Erzurum'da son bir haftada yapılan gıda denetimlerinde olumsuzluğa rastlanmadı
Erzurum'da son 1 haftada gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan 461 denetimde, olumsuzluk tespit edilmedi.
Erzurum'da son 1 haftada gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan 461 denetimde, olumsuzluk tespit edilmedi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik, 18-25 Ekim arasında yapılan 461 denetimde bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Analize dayalı yapılan çalışmalarda 8 numunenin alındığı denetimlerde, tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda Hattı'na gelen 12 başvuru da değerlendirildi.
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