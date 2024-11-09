Erzurum'da kartalın yaraladığı yaban keçi yavrusu tedaviye alındı

Albayrak tarafından yapılan muayenesinde hayati tehlikesi bulunmadığı tespit edilen keçi yavrusu, tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

İlçenin Ayvalı Mahallesi'nde kaya kartalının saldırısıyla yaralanan yaban keçi yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü Oltu Şefliği ve Oltu Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

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