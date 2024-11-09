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        Erzurum'da kartalın yaraladığı yaban keçi yavrusu tedaviye alındı

        Erzurum'un Oltu içesinde, kartal saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:05
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        Erzurum'da kartalın yaraladığı yaban keçi yavrusu tedaviye alındı
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        Erzurum'un Oltu içesinde, kartal saldırısı sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, tedavi altına alındı.

        İlçenin Ayvalı Mahallesi'nde kaya kartalının saldırısıyla yaralanan yaban keçi yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü Oltu Şefliği ve Oltu Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce koruma altına alınan keçi yavrusu, tedavi için DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'a teslim edildi.

        Albayrak tarafından yapılan muayenesinde hayati tehlikesi bulunmadığı tespit edilen keçi yavrusu, tedavi ve bakımları tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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