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        Erzurum'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:16
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        Erzurum'da duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        C.Y. (41) idaresindeki 07 ANN 181 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü C.Y. ile araçtaki A.Y. (6) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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