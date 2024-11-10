BBP Genel Başkanı Destici, Erzurum'da basın mensuplarıyla buluştu:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kayyum uygulaması doğru bir uygulamadır. Kayyum istemeyenler şunu yapacaklar, terörle iltisakı olmayan, terörden yargılanmayan ya da ceza almamış olanları aday yapacaklar." dedi.

Destici, kentteki Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve rahmetle andı.

Geçmişte olduğu gibi ülkeye, devlete ve millete saldırıların devam ettiğini ifade eden Destici, "Bu bazen açık bir komşu devletin saldırısı şeklinde, bazen emperyalist ülkelerin vekalet savaşları yoluyla olmakta, bazen de işte başımıza musallat ettikleri terör örgütleri yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirmektedirler. İşte bizim başımızda da 40 yılı aşkın bir süredir bir terör belası var. Hain, katil ve kahpe terör örgütü PKK türevleriyle birlikte devletimizi yıkmaya, ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışmaktadırlar. Bugüne kadar buna muvaffak olamamışlardır." diye konuştu.

Destici, binlerce yıllık devlet geleneğinde "zaferler, ihanetler, arkadan vurmalar ile içten parçalanmaların" yaşandığına işaret ederek, Türk milletinin tüm bunları tecrübe etmiş bir millet olduğunu dile getirdi. - "Türkiye'de bir Kürt meselesi yoktur, terör meselesi vardır" Aynı tuzaklara tekrar düşmemeleri gerektiğini belirten Destici, şöyle konuştu: "Bir Kürt meselesi tutturmuşlar gidiyorlar. Türkiye'de bir Kürt meselesi yoktur. Tıpkı bir Arap, Çerkez ya da bir Boşnak meselesi olmadığı gibi. Türkiye'de terör meselesi vardır. 40 yıldır Türkiye'ye emperyalistlerin desteği ve talimatıyla kurdurulmuş, desteklenen, finanse edilen, silahlandırılan bir terör örgütü vardır ve terör sorunu vardır. Bu terör sorununu Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında güvenlik boyutu bakımından çözmüştür. Şu anda baktığınız zaman daha önce teröristlerin cirit attığı binlerce hatta on binlerce terörist ülkemiz sınırlar içerisinde eylem yapma kapasitesine sahipken, neredeyse her gün bir karakol basıp onlarca askerimizi, polisimizi şehit ederken, bugün bunu ayda bir, yılda bir bile yapamamaktadır. Türkiye bu anlamda elini çok güçlendirmiştir. İHA'lar, SİHA'lar başta olmak üzere sınırlarını, sınır içindeki güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktadır."

Destici, terörle mücadelede tüm unsurlara karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belediyelerde seçimlerden önce Anayasal ve yasal şartları sağlayan herkes aday olabilmiştir ama belediyeyi kazandıktan sonra eğer orada PKK terör örgütüne hizmet ediyorsa, oradan gelen listeye göre belediye işçi alıyorsa, adam alıyorsa, memur alıyorsa, oradan gelen talimata göre ihaleleri birisine veriyorsa ve o ihalelerden yani belediyelerin kasasından örgüte, Kandil'e, PKK, KCK ya da onun sivil toplum örgütlerine, derneklerine kaynak aktarıyorsa, elbette devlet bunu seyretmez. Zaten Anayasa ve yasa diyor ki 'böyle bir durum olursa müdahale edeceksin. O belediye başkanını alacaksın, yerine kayyum atayacaksın' diyor. Bu Anayasa maddesi ve yasalarımız da anayasaya göre düzenleniyor." dedi.

- "Kayyum uygulamasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görüyoruz" Bu duruma, bilindiği halde itiraz edildiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti: "Biz kayyum uygulamasını doğru ve yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz, bir belediye başkanı 695 teröristle görüşme yapıyor. Bunların içerisinde KCK yürütme konseyi başkanı, yani en üst düzey teröristler, terörden kesin ceza almışlar, davası sürenler var. Devlet bunu ne yapacak? 'Sen burada İstanbul'un hatta Türkiye'nin en büyük ilçesini yönetmeye devam mı et' diyecek? Ahmet Türk'ün geçmişi, geçmişte neler yaptığı ortada ama yüzü yumuşak diye, yaşı 80'ini geçmiş diye devlet buna müsaade mi edecek? Elbette etmeyecek. Devlet böyle yönetilmez. Devlet yasayla, anayasayla, kanunla yönetilir. Şu anda İçişleri Bakanlığının yaptığı uygulama da tamamen Anayasamıza ve yasalarımıza göre yapılmaktadır. Buna itiraz edenler anayasaya karşı gelmektedir."