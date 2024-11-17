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        Erzurum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:14
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        Erzurum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Erzurum-Artvin kara yolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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