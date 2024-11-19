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        Erzurum'da halk otobüsünün altına kayan motosikletin sürücüsü öldü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde halk otobüsünün altına kayan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 00:24 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:24
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        Erzurum'da halk otobüsünün altına kayan motosikletin sürücüsü öldü
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde halk otobüsünün altına kayan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Selman Cömert'in (24) kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosiklet kayarak Burhanettin K. idaresindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsünün altına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Cömert, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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